La Relève 8, Ix Dartayre, Mes soeurs Marseille 3e Arrondissement

La Relève 8, Ix Dartayre, Mes soeurs

Du 29/01 au 21/02/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 17h. Le Couvent Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Couvent / Juxtapoz, Sud Side et Parallèle s’associent pour accompagner une artiste lauréate, Ix Dartayre, dans la production et la création d’une œuvre in situ au sein de la Chapelle noire du Couvent.

Mêlant photographie, assemblage d’éléments collectés, écriture, installation et performance, Ix Dartayre est une artiste protéiforme qui explore les relations sensibles entre images, corps et espaces, en accordant une attention particulière aux gestes et aux présences convoquées. Ses installations deviennent alors vecteurs de mémoire, d’intimité et de liens, ouvrant à des récits à la fois personnels et collectifs.



Avec Mes sœurs, l’artiste développe, au cœur de la Chapelle noire, une proposition qui met en résonance les récits transféminins et l’histoire spirituelle du lieu. Le titre fait écho à la fois au terme de sœurs employé au sein de la communauté transfem — sœurs de vie, de lutte et de transition — et aux religieuses qui occupaient autrefois le couvent. De ce dialogue naissent des formes où s’entrelacent intime et politique, mémoire et sacré. Mobilisant principalement l’installation, l’image et le son, l’artiste cherche à réinscrire des voix, des objets et des gestes dans un espace chargé de symboliques, qu’elle envisage comme un lieu vivant, à traverser, habiter et transformer. .

Le Couvent Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@plateformeparallele.com

Le Couvent?/?Juxtapoz, Sud Side and Parallèle have joined forces to support a prize-winning artist, Ix Dartayre, in the production and creation of a site-specific work in the Convent?s Chapelle noire.

