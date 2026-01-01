La Relève 8 Galerie Château de Servières Marseille 4e Arrondissement

La Relève 8

Du 29/01 au 28/03/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h. Galerie Château de Servières 19 Boulevard Boisson Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-29 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-01-29

A l’origine, la bastide du Château de Servières dans le 15e arrondissement de Marseille a vu naître pour la première fois en France en 1988, le pari d’une galerie d’art contemporain dans un centre social.

Parallèle, Château de Servières et La compagnie, lieu de création, s’associent pour donner à voir le travail d’artistes visuels récemment diplômé·e·s d’écoles supérieures d’art.





Suska Bastian, Emma Cambier, Louise Chatelain,Marion Genty, Jaguar Anaël Martin, Luléa, Joachim-Tran, Maïlys Moanda, Hippolyne NxNN & Lio Rof Sanchez.





Vernissage le mercredi 28 janvier 2026 de 18h à 21h. .

Galerie Château de Servières 19 Boulevard Boisson Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 1988, the Château de Servières bastide in Marseille?s 15th arrondissement was the first place in France where a contemporary art gallery was set up in a social center.

L’événement La Relève 8 Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille