La Relève à Carantec Carantec

La Relève à Carantec Carantec mardi 12 août 2025.

La Relève à Carantec

Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

La Relève prend la barre pour une deuxième édition !

Le 12 août 2025, les vieux beaux de la Baie de Morlaix cèdent leur place sur le plan d’eau à la jeunesse carantecoise le temps d’une régate festive entre jeunes pousses !

Pour qui ?

Tous les jeunes entre 18 et 40 ans avec l’énergie de border le foc et l’envie de fêter ça le soir !

Tous les bateaux monocoques sont les bienvenus.

Comment ça se passe ?

– 2 manches avec un départ en milieu de journée. Soyez prêts à en découdre !

– Une soirée pour célébrer les vainqueurs et festoyer apéro dans un spot encore tenu secret. Vous ne voulez pas rater ça !

L’heure de la Relève 2 a sonné !

Inscrivez-vous avant le 7 août

PS Ceci est un évènement informel et non une régate au sens de la FFV. Tous les participants sont responsables de leur bateau et des conséquences en cas de casse. Les participants prennent seuls la décision de concourir. .

Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 47 92 66 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Relève à Carantec Carantec a été mis à jour le 2025-07-29 par OT BAIE DE MORLAIX