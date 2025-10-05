LA RELEVE DU RIRE – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

LA RELEVE DU RIRE Début : 2026-01-10 à 19:00. Tarif : – euros.

La crème de la crème des humoristes attend le public pour une soirée stand-up inoubliable :EmyPhilipine DelaireAdèles Barbers Umut KokerLéandreRey Mendes3 femmes et 3 hommes, suggérés par Jessie Varin de la Nouvelle Seine, se succèderont sur scène. Ces personnalités aux styles différents ont fait leur preuve sur les plus grandes scènes de stand-up et sur les réseaux sociaux. Ils vous promettent du rire à n'en plus finir !

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92