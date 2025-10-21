La Religieuse – Spectacle d’ouverture de Mixt Mixt Nantes

La Religieuse – Spectacle d’ouverture de Mixt Mixt Nantes jeudi 18 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 20:00 – 21:30

Gratuit : non 9 € à 28 € 9 € à 28 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Théâtre La bâtarde Suzanne est envoyée au couvent par sa mère qui veut réparer sa propre faute. Marie-Laure Crochant, recluse dans un magistral costume-décor, retrouve ce vertigineux monologue adapté de Diderot par Anne Théron il y a déjà 20 ans. Ne manquez pas la reprise d’un classique qui a marqué les esprits à sa création. Au XVIIIe siècle, Denis Diderot raconte l’histoire d’une jeune fille devenue nonne malgré elle. Suzanne se débat contre l’enfermement et l’injustice, punie pour un acte dont elle n’est pas responsable.En adaptant ce roman, Anne Théron interroge la façon dont la société, de nos jours, peut contenir ses indésirables, et la folle douleur de celles et ceux qui sont exclus. Dans un flot ininterrompu de voix où se mêlent les « Mères » qui la gouvernent, Marie-Laure Crochant est cette religieuse enragée, indignée, à la conscience fragmentée, qui perd la tête, mais tient parole. Librement adapté du roman-mémoire « La Religieuse » de Denis Diderot (1780) Avec Marie-Laure CrochantMise en scène : Anne Théron Durée : 1h30 Représentations dans la salle Nova de Mixt :mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 décembre 2025 à 20hvendredi 19 décembre 2025 à 20h30

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr