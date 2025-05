La Remise de prix – La Station théâtre – La Mézière La Mézière, 23 mai 2025, La Mézière.

La Remise de prix La Station théâtre – La Mézière La Mézière 23 et 24 mai TARIF PLEIN : 10€ – TARIF REDUIT : 6€ (-de 12 ans et QF< à 500€) Confidence inattendue et jubilatoire de l'auteur, tirs à volonté, contre les fascistes et les bien-pensants de tous poils.. Une situation tragi-comique à partager, sans concession, avec le public. D’après Mes prix littéraires de Thomas Bernhard, adaptation et mise en scène de Laurent Fréchuret avec Jean-Claude Bolle-Reddat Le Théâtre de l’Incendie était venu jouer chez nous Une trop bruyante solitude en 2021 puis Le Pied de Rimbaud en 2022. Nous retrouvons cette saison leur metteur en scène Laurent Fréchuret avec, cette fois, l’acteur de théâtre et de cinéma Jean-Claude Bolle-Reddat qu’il a déjà dirigé dans deux pièces de Beckett. Il existe à l’évidence une vraie parenté entre Bernhard et Beckett, ces deux géants hantés l’un et l’autre par le séisme qu’a provoqué la seconde guerre mondiale. Cela se passe en Autriche c'est-à-dire partout. On y voit le grand écrivain Thomas Bernhard en personne, lors d’une remise de prix littéraire, improviser devant le public une confidence inattendue, une confession jubilatoire, une charge dévastatrice, en lieu et place du « discours de remerciement » demandé par l’institution, et qu’il a été incapable d’écrire. Tirs à volonté, contre les fascistes et les bien-pensants de tous poils, et contre lui-même…humain trop humain. Une situation tragi-comique à adresser et à partager, sans concession, avec le public. _La première fois que j’ai vu cet auteur monté au théâtre c’était dans Le Faiseur de théâtre mis en scène par Jean-Pierre Vincent. Je me souviens de ma fascination pour ce spectacle d’une férocité, d’une drôlerie vraiment très singulière pour moi au théâtre._ _Berhnard est un auteur majeur de la seconde moitié du XXème siècle. Sa dénonciation de la « bonne société » viennoise de l’après-guerre plus que laxiste par rapport aux anciens dirigeants nazis est sans concession. 30 ans après sa mort on se rend compte qu’à travers la société autrichienne c’est une critique implacable et prophétique de l’évolution sociale des sociétés occidentales._ _Dans Mes prix littéraires ce qui me touche profondément c’est qu’il se met en scène lui-même dans toutes ses contradictions. Même si plus tard il n’acceptera plus les prix, là en tout cas il les reçoit pour s’acheter tour à tour : un costume, une voiture de sport, une maison… Et au fil de ses prix on assiste à sa transformation irréversible en Don Quichotte des temps modernes._ Jean-Claude Bolle-Reddat Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2025-05-23T20:00:00.000+02:00 Fin : 2025-05-24T22:00:00.000+02:00 1 resalatationtheatre@gmail.com 02 99 69 28 09 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre http://stationtheatre.canalblog.com/2024/07/la-remise-de-prix-theatre-de-l-incendie-7-et-8-mai-2025.html La Station théâtre - La Mézière 1 rue de Rennes 35520 La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine