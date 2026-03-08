La Remise Salon des vins naturels

Du dimanche 19 au lundi 20 avril 2026 de 10h à 18h. Quartier de la Roquette Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-20 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Plongez au cœur des vins naturels dans une balade conviviale et gourmande au cœur du quartier de la Roquette à Arles.

Pour sa 22e édition, la Remise invite les amateurs de vins naturels à découvrir une sélection engagée de vigneronnes et vignerons venus du sud de la France et d’ailleurs. Pendant deux jours, partez en déambulation dans le quartier de la Roquette, en plein centre d’Arles, où restaurants et caves accueillent les exposants pour des rencontres authentiques. Dégustations, échanges passionnés, vente de vins à emporter et restauration sur place rythment cet événement chaleureux et accessible à tous. Une belle occasion de célébrer le vin vivant dans une ambiance festive et locale. .

Quartier de la Roquette Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 77 19 16 laremise@laremise.fr

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English :

Plunge into the heart of natural wines on a friendly, gourmet stroll through Arles’ Roquette district.

L’événement La Remise Salon des vins naturels Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles