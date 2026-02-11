La rémoisade

Reims Marne

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

2026-03-08 2026-05-10 2026-06-21 2026-07-05 2026-09-20 2026-11-22

REMOISADE, 1 jeudi par mois, 18h00Tout public

Tous les deux mois, le dimanche matin, participez à la Rémoisade , une randonnée gratuite, guidée et sonorisée d’environ 8 km.

RDV à partir de 9H00 pour un départ à 9H30.

Rejoindre une Rémoisade, c’est pouvoir pratiquer une activité sportive et ludique de façon conviviale et sécurisée en redécouvrant sa ville à travers des itinéraires originaux.

Point de départ

08 mars Square Nathalie d’Esterno à Reims

– 10 mai Maison de quartier Val de Murigny 48 rue Turenne à Reims

– 21 juin Parc Léo Lagrange à 9h30 et Parvis de l’Université, rue Pierre Taittinger à 13h30 Comme un arbre dans la ville SPECIAL Reims Urban Nature®.

– 05 juillet Cormontreuil 2 place de la Mairie

– 20 septembre Maison de quartier Wilson 53 bd Wilson à Reims

– 22 novembre Maison de quartier Clairmarais 73 rue Alexandre Henrot à Reims.

Reims 51100 Marne Grand Est

English : La rémoisade

REMOISADE, 1 Thursday a month, 6:00 p.m

