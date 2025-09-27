La Renaissance fête ses 150 ans ! Palais des Sports Pierre de Coubertin Châlons-en-Champagne
Palais des Sports Pierre de Coubertin 47 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne Marne
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
2025-09-27
Tout public
La Renaissance fête ses 150 ans !
Cet anniversaire exceptionnel sera célébré à travers une journée de festivités, d’émotion et de souvenirs autour de notre passion commune la gymnastique. .
Palais des Sports Pierre de Coubertin 47 Boulevard Justin Grandthille Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
