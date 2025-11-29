La Rencontre Artisanale à Défendre #7 Chantiers Tramsset Le Tourne
La Rencontre Artisanale à Défendre #7 Chantiers Tramsset Le Tourne samedi 29 novembre 2025.
La Rencontre Artisanale à Défendre #7
Chantiers Tramsset 20, Esplanade Josselin Le Tourne Gironde
La RAD de noël revient comme chaque année aux chantiers! Venez rencontrer la vingtaine d’artisan·e·s et artistes du territoire, découvrir leurs créations (artistiques, artisanales, ludiques, décoratives ou encore textiles) et trouver vos cadeaux de Noël. Tombola artisanale, tentez votre chance pour remporter des créations offertes par les exposant·e·s ! Animations et ateliers viendront rythmer la journée… programme à venir ! .
Chantiers Tramsset 20, Esplanade Josselin Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 61 69 asso@chantierstramasset.fr
