La rencontre automnale Saveurs d’Octobre Guérande

La rencontre automnale Saveurs d’Octobre

Rue de Bréhany Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

2025-10-12

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire Les Délices de l’Ecoasis vous propose deux visites intitulées La Rencontre Automnale.

La Rencontre Automnale :

Jérémy, Anne et Marie, paysans permaculteurs, produisent à l’Ecoasis fruits et médicinales. Depuis plus de 7 ans, la diversité est le mot d’ordre dans ce jardin avec plus d’une centaine de fruitiers et médicinales diversifiés. Dans ce parc aux milliers d’arbres et arbustes, la faune peut se rafraîchir toute l’année grâce aux 8 mares qui communiquent entre elles. Nous vous proposons deux visites guidées pour le découvrir. Vous pourrez y découvrir un marché de notre production tisanes, jus de pommes, compotes, champignons, vinaigres et plants de petits fruits et arbres fruitiers.

1h30

Renseignements

Office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande au 02 40 24 34 44.

Pas de réservation. Participation libre.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Rue de Bréhany Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 30 30 25

