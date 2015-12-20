La rencontre témoignage de Noël

Petite-Rosselle Moselle

Samedi 2025-12-20 15:00:00

2025-12-20

Le Kaffeeklatsch vous invite à vivre un moment de Noël authentique et plein d’émotions ! Lors d’une rencontre exceptionnelle, notre guide Gaston partagera avec vous des souvenirs de sa jeunesse et de la vie à la mine, entre anecdotes touchantes, petites histoires du quotidien et éclats de rire.

Puis, guitare en main, il fera résonner quelques chants traditionnels, invitant chacun à se laisser porter par cette douce mélodie.

La rencontre se conclura autour d’un goûter convivial, parfait pour prolonger ces instants de partage.

Un instant suspendu, simple et authentique, à partager en famille ou entre amis.

Samedi 20 décembre à 15h

Tarif 10 € personne

Pensez à réserver, les places sont limitées !Tout public

+33 3 87 87 08 56 contact@musee-les-mineurs.fr

English :

The Kaffeeklatsch invites you to experience an authentic and emotional Christmas! During a special event, our guide Gaston will share memories of his youth and life in the mine, with touching anecdotes, everyday stories and lots of laughs.

Then, with guitar in hand, he’ll play a few traditional songs, inviting everyone to let themselves be carried away by the gentle melody.

The meeting concludes with a convivial snack, the perfect way to extend these moments of sharing.

A suspended moment, simple and authentic, to share with family and friends.

Saturday December 20th at 3pm

Price: 10 ? person

Remember to reserve, places are limited!

