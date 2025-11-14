La rencontre Yzeurespace Yzeure
La rencontre Yzeurespace Yzeure vendredi 14 novembre 2025.
La rencontre
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
À l’occasion des 30 ans du jumelage entre Gherla et Yzeure, qui mieux que ce duo franco-roumain pour incarner ce lien fort entre nos deux pays ?
.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com
English :
On the occasion of the 30th anniversary of the twinning between Gherla and Yzeure, who better than this Franco-Romanian duo to embody this strong link between our two countries?
German :
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Gherla und Yzeure: Wer könnte diese starke Verbindung zwischen unseren beiden Ländern besser verkörpern als dieses französisch-rumänische Duo?
Italiano :
In occasione del 30° anniversario del gemellaggio tra Gherla e Yzeure, chi meglio di questo duo franco-rumeno può incarnare questo forte legame tra i nostri due paesi?
Espanol :
Con motivo del 30 aniversario del hermanamiento de Gherla y Yzeure, ¿quién mejor que este dúo franco-rumano para encarnar este fuerte vínculo entre nuestros dos países?
L’événement La rencontre Yzeure a été mis à jour le 2025-08-06 par Office du tourisme de Moulins & sa région