La rencontre Yzeurespace Yzeure

La rencontre Yzeurespace Yzeure vendredi 14 novembre 2025.

La rencontre

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

À l’occasion des 30 ans du jumelage entre Gherla et Yzeure, qui mieux que ce duo franco-roumain pour incarner ce lien fort entre nos deux pays ?

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

English :

On the occasion of the 30th anniversary of the twinning between Gherla and Yzeure, who better than this Franco-Romanian duo to embody this strong link between our two countries?

German :

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Gherla und Yzeure: Wer könnte diese starke Verbindung zwischen unseren beiden Ländern besser verkörpern als dieses französisch-rumänische Duo?

Italiano :

In occasione del 30° anniversario del gemellaggio tra Gherla e Yzeure, chi meglio di questo duo franco-rumeno può incarnare questo forte legame tra i nostri due paesi?

Espanol :

Con motivo del 30 aniversario del hermanamiento de Gherla y Yzeure, ¿quién mejor que este dúo franco-rumano para encarnar este fuerte vínculo entre nuestros dos países?

