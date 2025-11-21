La Renduro VTT et Ebike Aubagne

La Renduro VTT et Ebike

Samedi 18 avril 2026 à partir de 9h. Esplanade de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Vous aimez les sentiers techniques, les montées qui testent votre endurance et les descentes pleines de sensations ? La Renduro VTT et Ebike est faite pour vous !Sportifs

Que vous rouliez en VTT musculaire ou électrique, cette randonnée allie plaisir du ride et challenge sportif. 4 segments chronométrés via Strava répartis entre montées (Uphill) et descentes (Downhill) vous attendent, sans reconnaissance préalable… à vous de donner le meilleur de vous-même !



Loin d’une course traditionnelle, la Renduro privilégie le fun et la performance sur des sentiers soigneusement sélectionnés pour offrir le meilleur du VTT dans la région du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.



Alors, prêt à relever le défi ? Rejoignez la Renduro et mesurez-vous aux meilleurs, tout en profitant de paysages à couper le souffle !



DISTANCE > 28 et 45km 4 Segments Strava

DÉNIVELÉ CUMULÉ (+/-) > (d+ 900 / d-900m) & (d+1400 / d-1400m)

RAVITAILLEMENTS > 2

ASSISTANCE MÉCANIQUE > 1

POINTS D’INTÉRÊTS > Point de vue Mer Méditerranée / km20 .

Esplanade de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@thecyclingevent.com

English :

The Renduro du Garlaban, MTB and E-bike Challenge, features 6 timed segments via Strava, combining fast descents and challenging climbs.

German :

Lieben Sie technische Trails, Anstiege, die Ihre Ausdauer testen, und Abfahrten voller Gefühl? Dann ist das Renduro Mountainbike und Ebike genau das Richtige für Sie!

Italiano :

Vi piacciono i percorsi tecnici, le salite che mettono alla prova la vostra resistenza e le discese emozionanti? Allora la MTB ed Ebike Renduro fa al caso vostro!

Espanol :

¿Te gustan los senderos técnicos, las subidas que ponen a prueba tu resistencia y los descensos emocionantes? Entonces la Renduro MTB y Ebike es para ti

