La Rennaise Halle de Tennis – Stade Robert Launay Rennes Dimanche 29 mars, 09h30 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 10€; Gratuit pour les enfants

La Rennaise revient pour sa 44ème édition, les 28 et 29 mars 2026,

Au programme du dimanche : des courses jeunes gratuites, une matinée de découverte de l’athlétisme pour les enfants, un 15km mixte, un 7,5km féminin, et un 7,5km masculin.

**Programme détaillé des courses :**

**9h40 :** La Poussine (1.3km) : course mixte ouverte aux poussins (coureurs nés en 2015 et 2016)

**10h00 :** Le Trophée (15km) : course mixte avec 2 boucles (coureurs nés en 2008 et avant)

**10h00 :** Le Tour Nature (7.5km) : course exclusivement masculine avec 1 boucle (coureurs nés en 2010 et avant)

**10h10 :** La Benjamine (2.5km) : course mixte ouverte aux benjamins (coureurs nés en 2013 et 2014)

**10h10 :** La Minime (2.5km) : course mixte ouverte aux minimes (coureurs nés en 2011 et 2012)

**11h00 :** L’Eveil Athlé (800m) : course mixte encadrée ouverte aux éveils athlé (coureurs nés en 2017, 2018 et 2019)

**11h00** : La Féminine (7.5km) : course exclusivement féminine avec 1 boucle (coureuses nées en 2010 et avant)

La Rennaise est engagée depuis plusieurs années pour faire de son événement une course éco responsable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T13:00:00.000+02:00

https://nextrun.fr/e/la-rennaise-2026 larennaise.coursesapied@gmail.com

Halle de Tennis – Stade Robert Launay rue Pierre Nougaro – 35700 RENNES Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



