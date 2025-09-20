La Réno’Mobile à la Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie – Place de la Fontaine Place de la Fontaine Clermont-Ferrand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Réno’Mobile s’installe Place de la Fontaine, à deux pas de la Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie, pour accompagner au plus près les Puydômois dans leurs projets de rénovation énergétique et d’adaptation du logement. Modulable, mobile et 100 % pédagogique, cette remorque de 22 m² conçue comme un mini‑logement vous ouvre ses portes le samedi 20 septembre 2025 de 14h à 18h et le dimanche 21 septembre de 10h à 13h puis de 14h à 18h. L’accès est libre et gratuit, sans inscription.

Sur place, l’équipe de Rénov’actions63 — le service public de la rénovation porté par le Département et les 14 intercommunalités, avec l’Anah et France Rénov’ — vous propose des conseils personnalisés pour comprendre les aides, prioriser vos travaux et identifier les bonnes solutions près de chez vous.

Découvrez des démonstrations concrètes pour faire des économies d’énergie, manipulez des maquettes et des échantillons de matériaux, testez des modules dédiés aux éco‑gestes, à la rénovation performante et à l’adaptation du logement à la perte d’autonomie.

La Réno’Mobile, c’est un service public mobile, gratuit et accessible à tous, au service d’un habitat plus confortable, plus économe et plus durable.

Infos et calendrier des tournées: www.renovactions63.fr.

Place de la Fontaine Place de la Fontaine 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Jerôme PALLE