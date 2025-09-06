La Renouée, notre ennemie ? Promenade-rencontre Parvis de la Fonderie Mulhouse

La Renouée, notre ennemie ? Promenade-rencontre Samedi 6 septembre, 14h00 Parvis de la Fonderie Haut-Rhin

Tout au long de l’exposition Déborder la rivière, La Kunsthalle propose un cycle de balades en lien aux thématiques abordées par les artistes. La rivière, la faune, la flore, l’histoire de l’Ill et de la ville seront contées par des guides qui nous promèneront au bord de l’eau et nous délivreront leurs regards d’experts scientifiques ou de rêveurs assumés.

La Renouée, notre ennemie ? par Delphine Suzor, botaniste de terrain depuis 29 ans.

La renouée a mauvaise presse. Originaire du Japon, cette plante se développe dans nos paysages, prenant la place de celles que nos yeux et habitudes s’attendent à voir.

Avec ses racines rhizomatiques et sa rapidité de développement, elle fait la colère de beaucoup. Et si, le temps d’une balade, nous allions à la découverte d’une plante qui est bien plus que toute la réputation qui lui est faite ? En suivant Delphine Suzor, cette promenade sera l’occasion de voir cette plante sous un autre prisme, celle d’une plante aux nombreuses vertus qui nous en apprend beaucoup sur ce qui se passe dans nos sols.

La balade se terminera dans l’exposition « Déborder la rivière ».

Animatrice de balades botaniques pour tous publics, Delphine Suzor est spécialisée dans la transmission des savoirs et connaissance autour des plantes sauvages comestibles et médicinales. Elle intervient également auprès des publics professionnels dans le diagnostic de sol via les plantes bio-indicatrices.

Participation libre et gratuite. Départ à 14h sur le parvis de la Fonderie. Durée 1h30

Parvis de la Fonderie 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est

Vue de l’exposition « Déborder la rivière » à La Kunsthalle Mulhouse © photo : Emilie Vialet