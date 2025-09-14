La Rentrée Artisanale au Mas RUAS Sainte-Radegonde
Bouzinhac Sainte-Radegonde Aveyron
Début : Dimanche 2025-09-14
Marché des artisans, producteurs et créateurs locaux.
Entrée gratuite et possibilité de restauration sur place. .
Bouzinhac Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie
English :
Market of local artisans, producers and designers.
German :
Markt mit lokalen Handwerkern, Produzenten und Designern.
Italiano :
Mercato con artigiani, produttori e designer locali.
Espanol :
Mercado de artesanos, productores y diseñadores locales.
