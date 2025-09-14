La Rentrée Artisanale au Mas RUAS Sainte-Radegonde

Bouzinhac Sainte-Radegonde Aveyron

Début : Dimanche 2025-09-14

Marché des artisans, producteurs et créateurs locaux.

Entrée gratuite et possibilité de restauration sur place. .

English :

Market of local artisans, producers and designers.

German :

Markt mit lokalen Handwerkern, Produzenten und Designern.

Italiano :

Mercato con artigiani, produttori e designer locali.

Espanol :

Mercado de artesanos, productores y diseñadores locales.

