La rentrée, c’est CLASS ! Festival Oradour-sur-Vayres
La rentrée, c’est CLASS ! Festival Oradour-sur-Vayres samedi 13 septembre 2025.
La rentrée, c’est CLASS ! Festival
Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13 2025-09-14
C’est la rentrée, nous sommes déjà en septembre, le rythme est plus soutenu, mais venez vous détendre avec le Cirque Super autour de spectacles, de musiques, d’ateliers, bref des activités variées pour les petits comme les grands ! .
Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 80 17 57
