La rentrée de la Danse Salle des fêtes Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

La rentrée de la Danse

Salle des fêtes Place Deffuas Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La rentrée de la danse est de retour avec l’association Danse pour le Diabète à Saint-Junien ! Venez partager un moment convivial autour de la danse, dans une ambiance chaleureuse et ouverte à tous. L’entrée est libre et gratuite pour profiter pleinement de cette journée placée sous le signe de la bonne humeur et du partage. Sur place, retrouvez également une buvette et un espace restauration pour prolonger agréablement ce rendez-vous. Une tombola sera proposée aux participants avec de nombreux lots à gagner. Pour connaître tous les détails et obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à contacter directement l’association. Une belle occasion de se retrouver, danser et passer un agréable moment ensemble ! .

Salle des fêtes Place Deffuas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 12 41 37

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English : La rentrée de la Danse

L’événement La rentrée de la Danse Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin