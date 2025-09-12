La rentrée des Archers du Teich. avenue François Mitterand. Le Teich

La rentrée des Archers du Teich. avenue François Mitterand. Le Teich vendredi 12 septembre 2025.

La rentrée des Archers du Teich.

avenue François Mitterand. Gymnase du collège du Teich. Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

A l’occasion de la rentrée, les Archers du Teich vous invitent pour un essai gratuit à partir de 11 ans le vendredi 12 septembre au gymnase du collège du Teich.

Venez découvrir le tir à l’arc ! .

avenue François Mitterand. Gymnase du collège du Teich. Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 61 22 10 archersduteich@gmail.com

English : La rentrée des Archers du Teich.

German : La rentrée des Archers du Teich.

Italiano :

Espanol : La rentrée des Archers du Teich.

L’événement La rentrée des Archers du Teich. Le Teich a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Le Teich