LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS Saint-Germain-de-Calberte
LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS Saint-Germain-de-Calberte mardi 16 septembre 2025.
LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-09-16
Venez rencontrer les intervenants et les associations du village qui vous présenteront les ateliers, les activités et les événements autour du verre de l’amitié !
Venez rencontrer les intervenants et les associations du village qui vous présenteront les ateliers, les activités et les événements autour du verre de l’amitié ! .
Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
English :
Come and meet the village’s speakers and associations, who will present their workshops, activities and events over a friendly drink!
German :
Treffen Sie die Redner und Vereine des Dorfes, die Ihnen die Workshops, Aktivitäten und Veranstaltungen bei einem Glas Freundschaft vorstellen!
Italiano :
Venite a conoscere i relatori e le associazioni del villaggio, che presenteranno i loro laboratori, attività ed eventi davanti a un bicchiere di vino!
Espanol :
Venga a conocer a los ponentes y a las asociaciones del pueblo, que presentarán sus talleres, actividades y eventos mientras toma una copa de vino
L’événement LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2025-08-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère