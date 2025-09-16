LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS Saint-Germain-de-Calberte

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS Saint-Germain-de-Calberte mardi 16 septembre 2025.

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Venez rencontrer les intervenants et les associations du village qui vous présenteront les ateliers, les activités et les événements autour du verre de l’amitié !

Espace Lauriol Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Come and meet the village’s speakers and associations, who will present their workshops, activities and events over a friendly drink!

German :

Treffen Sie die Redner und Vereine des Dorfes, die Ihnen die Workshops, Aktivitäten und Veranstaltungen bei einem Glas Freundschaft vorstellen!

Italiano :

Venite a conoscere i relatori e le associazioni del villaggio, che presenteranno i loro laboratori, attività ed eventi davanti a un bicchiere di vino!

Espanol :

Venga a conocer a los ponentes y a las asociaciones del pueblo, que presentarán sus talleres, actividades y eventos mientras toma una copa de vino

