La Rentrée des Associations Sportives Complexe sportif Jacques Gaillard Allauch

Samedi 6 septembre 2025 de 10h à 18h. Complexe sportif Jacques Gaillard Complexe sportif Jacques Gaillard Traverse de Pié d’Autry Allauch Bouches-du-Rhône

C’est l’occasion idéale pour découvrir les structures associatives et municipales, vous informer et vous inscrire aux activités sportives que vous pourrez pratiquer tout au long de l’année dans notre commune. Une journée à ne pas manquer !

Au programme :



Démonstrations sportives.

Animations variées avec la participation des Magiciens du Garlaban.

Rencontres avec les acteurs de la vie sportive locale associations, services municipaux, retraités actifs et Maisons de quartier.



Les associations présentes :

Acti 3 Triathlon, Allauch Boxing Club, Allauch Handball, Allauch Yoga, Allaudien Tennis Club, Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers d’Allauch, Amscas (skate), Aquatic Club Allaudien, Archer des 3 Lucs, Ascendanse and Co (danse), Association Athlétique Allaudienne (Les 3 A), Association Fac d’Allauch (yoga, pilates, hiit), Bad in Marseille, Basket Club Allaudien, Boxe Poing d’Honneur, Boxing Club Canton Vert, Club hippique Marseille-Allauch (CHMA), Club de tir Provence Nemrod, Country New Line, École de taekwondo, Équi’lib (équitation), Featnss Cardio Boxing, F2 Dance, Fit Passion 13, Génération Gymnique d’Allauch, Gymnastique Volontaire Allaudienne, Hay Chess (échecs), Inverdance (danse inversée), Jeuniors Actifs et Sports JAS (gym, danse et randonnée), Judo Club Allaudien, LB13 Padel Tennis, Les Godillots Garriguois (randonnée), Mambocha (danse), MPJS Aix Département, O Vai Fa Atupu (danse tahitienne), O.H Group Hagana System self defense, Passo A Passo (capoeira), Patronage St-Laurent Allauch, Pole dance Verticality Studio, Rêve d’Étoiles (danse), Sporting Club d’Allauch (football), Sport Max (boxe), Street Karaté, Sud Oxygène (gymnastique), Union Sportive des Tramways de Marseille (aïkido).



Food truck et restauration sur place.

Jeu concours, balades à poney. .

Complexe sportif Jacques Gaillard Complexe sportif Jacques Gaillard Traverse de Pié d’Autry Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

It’s the perfect opportunity to find out more about associations and municipal structures, get information and sign up for the sporting activities you can enjoy all year round in our town. A day not to be missed!

German :

Dies ist die ideale Gelegenheit, um die Strukturen der Vereine und der Stadt zu entdecken, sich zu informieren und sich für die sportlichen Aktivitäten anzumelden, die Sie das ganze Jahr über in unserer Gemeinde ausüben können. Ein Tag, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

È l’occasione perfetta per conoscere le associazioni e le strutture comunali, ottenere informazioni e iscriversi alle attività sportive che si possono praticare tutto l’anno nel nostro comune. È una giornata da non perdere!

Espanol :

Es la ocasión perfecta para conocer las asociaciones y estructuras municipales, informarse e inscribirse en las actividades deportivas de las que podrá disfrutar durante todo el año en nuestro municipio. ¡Es un día que no debe perderse!

