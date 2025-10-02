LA RENTRÉE DES BRASSERIES MONTPELLIÉRAINES + CONCERT RIRI & THE RACKS Montpellier
LA RENTRÉE DES BRASSERIES MONTPELLIÉRAINES + CONCERT RIRI & THE RACKS Montpellier jeudi 2 octobre 2025.
LA RENTRÉE DES BRASSERIES MONTPELLIÉRAINES + CONCERT RIRI & THE RACKS
53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Dernier concert gratuit de l’année sur la place Krasucki, Drapeau Rouge est heureux d’inviter @riri_and_the_racks_, du blues avec touche de Rock’N’Roll pour ce quatuor montpelliérain.
Dernier concert gratuit de l’année sur la place Krasucki, Drapeau Rouge est heureux d’inviter @riri_and_the_racks_, du blues avec touche de Rock’N’Roll pour ce quatuor montpelliérain.
L’occasion également d’inviter 7 brasseries montpelliéraines à occuper nos pressions. Chaque brasserie occupera une ligne pression avec l’un de ses bières (linup final à découvrir bientôt…).
Nous accueillerons @zoobrew_brasserie_animale @fauvebiere @brasserie_pardell @la_malpolon @sacrilege.biere @somi_beer et aussi @brasserieledetour avec des pépites liquides à déguster.
Venez nombreux repousser les limites de la saison estivale ! .
53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr
English :
Last free concert of the year on Place Krasucki, Drapeau Rouge is delighted to invite @riri_and_the_racks_, blues with a touch of Rock’N’Roll for this quartet from Montpellier.
German :
Als letztes Gratiskonzert des Jahres auf dem Krasucki-Platz freut sich Drapeau Rouge, @riri_and_the_racks_ einzuladen. Das Quartett aus Montpellier bietet Blues mit einem Hauch von Rock’N’Roll.
Italiano :
Per l’ultimo concerto gratuito dell’anno in Place Krasucki, il Drapeau Rouge è lieto di invitare @riri_and_the_racks_, un quartetto blues di Montpellier con un tocco di Rock’N’Roll.
Espanol :
Último concierto gratuito del año en la plaza Krasucki, Drapeau Rouge se complace en invitar a @riri_and_the_racks_, un cuarteto de blues de Montpellier con un toque de Rock’N’Roll.
L’événement LA RENTRÉE DES BRASSERIES MONTPELLIÉRAINES + CONCERT RIRI & THE RACKS Montpellier a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OT MONTPELLIER