LA RENTRÉE DES BRASSERIES MONTPELLIÉRAINES + CONCERT RIRI & THE RACKS Montpellier

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Dernier concert gratuit de l’année sur la place Krasucki, Drapeau Rouge est heureux d’inviter @riri_and_the_racks_, du blues avec touche de Rock’N’Roll pour ce quatuor montpelliérain.

L’occasion également d’inviter 7 brasseries montpelliéraines à occuper nos pressions. Chaque brasserie occupera une ligne pression avec l’un de ses bières (linup final à découvrir bientôt…).

Nous accueillerons @zoobrew_brasserie_animale @fauvebiere @brasserie_pardell @la_malpolon @sacrilege.biere @somi_beer et aussi @brasserieledetour avec des pépites liquides à déguster.

Venez nombreux repousser les limites de la saison estivale ! .

53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr

English :

Last free concert of the year on Place Krasucki, Drapeau Rouge is delighted to invite @riri_and_the_racks_, blues with a touch of Rock’N’Roll for this quartet from Montpellier.

German :

Als letztes Gratiskonzert des Jahres auf dem Krasucki-Platz freut sich Drapeau Rouge, @riri_and_the_racks_ einzuladen. Das Quartett aus Montpellier bietet Blues mit einem Hauch von Rock’N’Roll.

Italiano :

Per l’ultimo concerto gratuito dell’anno in Place Krasucki, il Drapeau Rouge è lieto di invitare @riri_and_the_racks_, un quartetto blues di Montpellier con un tocco di Rock’N’Roll.

Espanol :

Último concierto gratuito del año en la plaza Krasucki, Drapeau Rouge se complace en invitar a @riri_and_the_racks_, un cuarteto de blues de Montpellier con un toque de Rock’N’Roll.

