La rentrée des créateurs Marché d'art et d'artisanat Pfastatt samedi 6 septembre 2025.

2 rue de la Ferme Pfastatt Haut-Rhin

Samedi 2025-09-06 08:30:00

2025-09-06 18:00:00

2025-09-06 2025-09-07

Le Marché des Créateurs revient pour sa 5ème édition et vous invite à flâner dans un cadre bucolique où se mêlent savoir-faire, gourmandises et convivialité. Plus de soixante créateurs venus des quatre coins de la région et du Territoire de Belfort vous présentent leurs univers cirier, céramiste, verrier, crocheteur, savonnière, bijoutier, peintre, vannier, couturière… Une diversité d’art et d’artisanat qui saura éveiller votre curiosité et vos envies de belles trouvailles.

À deux pas du marché, vous pourrez également découvrir le magasin de producteurs de la Ferme du Château, la boulangerie Poulaillon bio et son petit restaurant, ainsi qu’une mini-ferme peuplée de chèvres, mouton, lapins et poules. Un rucher et sa ruche pédagogique viendront compléter cette immersion authentique. Et pour l’occasion, la Pépinière Desbois de Vellescot sera exceptionnellement présente le dimanche toute la journée.

Côté saveurs, vos papilles seront aussi de la fête le beertruck Le Breuvage des Anges vous accompagnera tout le week-end, les tartes flambées des Maraîchers de la Ferme régaleront les gourmands le samedi, tandis qu’un grand barbecue sera proposé le dimanche. Le tout dans une ambiance musicale qui viendra rythmer vos balades entre les stands.

Enfin, parce que créativité rime aussi avec solidarité, l’événement s’associe à l’association Patte de Velours qui œuvre pour le sauvetage et l’adoption d’animaux errants ou abandonnés. Une grande tombola viendra soutenir cette belle cause, alors n’hésitez pas à tenter votre chance.

Une sortie conviviale et inspirante à partager en famille ou entre amis, le temps d’un week-end où l’art, l’artisanat et le plaisir de se retrouver seront à l’honneur. 0 .

2 rue de la Ferme Pfastatt 68120 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 34 48 85

