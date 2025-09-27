La rentrée du sonneur Le sonneur bar associatif Montbron
La rentrée du sonneur Le sonneur bar associatif Montbron samedi 27 septembre 2025.
La rentrée du sonneur
Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron Charente
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 22:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Atelier de claquette américaines, dans, ukulélé et concert musique africaine
Le sonneur bar associatif 25 rue d’angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 97 40 93
English :
American tap, dance, ukulele workshop and African music concert
German :
Workshop für amerikanischen Stepptanz, Dans, Ukulele und Konzert mit afrikanischer Musik
Italiano :
Laboratorio di tip tap americano, concerto di danza, ukulele e musica africana
Espanol :
Taller de claqué americano, danza, ukelele y concierto de música africana
L’événement La rentrée du sonneur Montbron a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord