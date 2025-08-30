La Rentrée du Théâtre DuPont Pont de la Tortière Nantes

La Rentrée du Théâtre DuPont Pont de la Tortière Nantes samedi 30 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-30 18:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Le jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 août le Théâtre DuPont se charge de prolonger un peu vos vacances !Le Samedi 30 août nous vous proposerons une superbe programmation musicale avec :18h00 – Cordes en Bouche, chorale polyphonique 19h00 – Nymphe, reprises pop rock 20h00 – Balla Marcelina, musique traditionnelle (klezmer, chants italiens) ???? : Concerts prix libre???? : Buvette sur place?? : Bonne humeur assurée Vous pouvez également nous retrouver les 28 et 29 après-midi au pont pour échanger sur le projet, la programmation à venir etc. Et qui sait, des artistes pourraient bien s’y retrouver pour répéter !

Pont de la Tortière Nantes Erdre Nantes 44300