La rentrée littéraire avec la Librairie de l’Avenir Libraire de l’Avenir Eygalières

Vendredi 12 septembre 2025 à partir de 18h30. Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

La Librairie de l’Avenir à Eygalières vous invite à la découverte de la rentrée littéraire, vendredi 12 septembre à partir de 18h30 !

La rentrée littéraire arrive !

Venez célébrer la littérature autour d’un verre, découvrir les pépites de cette nouvelle saison et échanger sur vos coups de cœur.

Une soirée unique pour les passionnés de livres, les curieux et tous ceux qui aiment les belles histoires.



Places limitées, sur inscription auprès de la Librairie .

Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

English :

The Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières invites you to discover the new literary season on Friday 12 September from 6.30 pm!

German :

Die Buchhandlung Librairie de l’Avenir in Eygalières lädt Sie am Freitag, den 12. September, ab 18:30 Uhr zur Entdeckung der literarischen Neuerscheinungen ein!

Italiano :

La Librairie de l’Avenir di Eygalières vi invita a scoprire la nuova stagione letteraria venerdì 12 settembre dalle 18.30!

Espanol :

La Librairie de l’Avenir de Eygalières le invita a descubrir la nueva temporada literaria el viernes 12 de septiembre a partir de las 18.30 h

