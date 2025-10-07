La rentrée littéraire avec la librairie Lilosimages Médiathèque Ruelle-sur-Touvre
La rentrée littéraire avec la librairie Lilosimages
Médiathèque 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente
Début : 2025-10-07 18:00:00
fin : 2025-10-07
2025-10-07
Venez découvrir les coups de cœur de nos libraires.
Médiathèque 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr
English :
Come and discover our booksellers’ favorites.
German :
Entdecken Sie die Favoriten unserer Buchhändlerinnen und Buchhändler.
Italiano :
Venite a scoprire i preferiti dei nostri librai.
Espanol :
Venga a descubrir los favoritos de nuestros libreros.
L’événement La rentrée littéraire avec la librairie Lilosimages Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême