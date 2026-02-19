La réntrée littéraire Médiathèque Camblanes-et-Meynac

La réntrée littéraire

Médiathèque Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac Gironde

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Un p’tit déj à la bibli pour découvrir nos coups de cœur de cette rentrée littéraire d’hiver et toutes les nouveautés que nous venons d’acquérir. Depuis janvier, nous lisons beaucoup avec passion pour partager nos découvertes avec vous ! Un de ces titres sera-t-il VOTRE futur livre de chevet? .

Médiathèque Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 16 93 mediatheque@camblanes-et-meynac.fr

