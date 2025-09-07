La Rentrée Moulinoise | Moulins Terrain salle des sports Moulins

La Rentrée Moulinoise | Moulins

Terrain salle des sports Chemin du couvent Moulins Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-07 06:00:00

fin : 2025-09-07 13:00:00

2025-09-07

La Rentrée Moulinoise aura lieu le dimanche 7 septembre 2025, au Terrain salle des sports.

Lors de cette journée, se tiendront

– le vide-greniers (à partir de 6h)

– le forum des associations (de 10h à 12h)

– un marché de producteurs (de 9h à 13h)

Restauration Buvette Toilettes .

Terrain salle des sports Chemin du couvent Moulins 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 49 01 56

