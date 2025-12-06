La réparation Maison du Ronceray Rennes Vendredi 12 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Documentaire et débat sur la justice restaurative

Documentaire d’Isabelle Vayron et Chloé Henry-Biabaud

La Réparation est un documentaire qui nous plonge au coeur de la justice restaurative et donne la parole aux victimes, auteurs et médiateurs.

Une démarche humaine, sensible, où la parole circule dans un cadre sécurisé.

Le débat sera animé par madame Aude Le Roué, intervenante socio-judiciaire à l’AIS35 (Association pour l’Insertion Sociale). Il prolongera notre réflexion, nous offrant ainsi une compréhension du processus et des objectifs de la justice restaurative

La pratique de la justice restaurative est de permettre aux victimes de se reconstruire, aux auteurs de prendre conscience de leur responsabilité.

C’est une démarche qui redonne du sens à l’idée de justice, au coeur de l’actualité d’aujourd’hui.

Durée du documentaire : 1h06

Débat avec le public

Tout public, à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T21:00:00.000+01:00

02 99 53 12 83

Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine