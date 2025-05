La Répétition – Salle des fêtes Coarraze, 7 juin 2025 17:00, Coarraze.

Pyrénées-Atlantiques

La Répétition Salle des fêtes 7 Rue Jean Jaurès Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-06-07 17:00:00

fin : 2025-06-07 19:00:00

2025-06-07

Une création de Laurence Dubos et Anne Guiberteau

(inspirée de l’œuvre de Molière Comédie)

Dans l’atelier de couture d’un théâtre, le personnel se retrouve et attend les instructions du metteur en scène. La répétition sur le plateau est catastrophique. Couturières, costumière, décoratrice, techniciens sons et lumière, accessoiriste… tous patientent. Jusqu’au moment où l’une d’entre eux propose de jouer la pièce ils ont entendu tant de fois les textes déclamés, ont suivi la mise en scène ! Ils se lancent alors, pour se distraire, et jouent un patchwork de scènes de Molière.

Spectacle à partir de 7 ans

Réservations conseillées.

Spectacle est adapté aux personnes sourdes et malentendantes .

Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 90 75 43 contact@amateursdart.com

