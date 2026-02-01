La Répétition… Source D’Inspiration Bourges

La Répétition… Source D’Inspiration

Un concert commenté au cœur de la création musicale.

Le Conservatoire de Bourges vous invite à un concert original et accessible à tous La Répétition… Source d’inspiration , proposé par le Quatuor In Extremis et commenté par Augustin Belliot.

À travers leur programme, mêlant Haydn, Piazzolla, Vivaldi, Philip Glass ou Karol Beffa, ce concert explore la répétition comme moteur de création artistique.

Des œuvres emblématiques, des styles variés et des clés d’écoute partagées en direct pour mieux comprendre et ressentir la musique.

Un moment musical stimulant, entre concert et réflexion, pour curieux, mélomanes et amateurs de découvertes. .

English :

A concert with commentary at the heart of musical creation.

