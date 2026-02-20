La Repique Spectacle de théâtre d’improvisation

103-105 Grand’Rue Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La réplique est une association d’improvisation amateur et dynamique, qui réunit 11

comédiennes et comédiens de la région.

La réplique, c’est l’Art d’avoir le bon mot au bon moment…ou presque!

La réplique est une association d’improvisation amateur et dynamique, qui réunit 11

comédiennes et comédiens de la région.

La réplique, c’est l’Art d’avoir le bon mot au bon moment…ou presque! .

103-105 Grand’Rue Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est chantalbrandel@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La réplique is a dynamic amateur improvisation association, bringing together 11

actors from the region.

La réplique is the art of having the right word at the right time?or almost!

L’événement La Repique Spectacle de théâtre d’improvisation Dorlisheim a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig