La réponse de l’Union européenne face aux crimes de guerre est-elle à la hauteur ? Faculté de droit et de science politique – Amphi IV Rennes Mardi 2 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Ce Rendez-vous d’Europe « Hors-série » se tiendra le mardi 2 décembre 2025 à la Faculté de droit et de science politique de Rennes.

### Intervenante

* Chloé Brière, Professeure à l’Université libre de Bruxelles

### Présentation

L’Union a-t-elle un rôle à jouer dans la lutte contre les crimes de guerre ? Et le remplit-elle de manière satisfaisante ? La lutte contre l’impunité des auteurs de crimes de guerre est un sujet qui reste malheureusement central sur la scène internationale. Longtemps, le rôle de l’Union européenne dans ce domaine est resté assez méconnu. Toutefois, depuis 2015, et encore plus depuis 2022, l’Union intensifie sa coopération avec les acteurs nationaux et internationaux de la justice pénale internationale, et met en place des outils permettant d’accompagner la lutte contre les crimes de guerre commis par exemple en Syrie ou en Ukraine. Toutefois, ses actions ne sont pas exemptes de critiques, et conduisent parfois à une accusation de doubles standards. L’intervention mettra en évidence l’évolution des mesures prises par l’UE sur ce sujet sensible et interrogera si cette dernière répond réellement aux attentes croissantes en matière de justice pénale internationale.

### Inscription

Déroulement de la conférencesur un format en présentiel et accessible en distanciel :

– présentiel en amphi IV – Pierre-Henri Teitgen à la Faculté de droit et de science politique de Rennes

– distanciel avec inscription sur Zoom via le lien suivant :

_lien à venir_

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-02T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T19:30:00.000+01:00

Faculté de droit et de science politique – Amphi IV 9 rue Jean Macé – 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine