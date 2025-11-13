La reprise d’entreprise – Soyez prêts en 2 heures chrono ! HEC Alumni Paris

13 novembre 2025 du 18:30 à 21:30

Vous rêvez de tout comprendre à la reprise d’entreprise sans y passer 6 mois ?

Bonne nouvelle : on vous déroule le film complet en deux heures

Les grandes étapes du timeline

Le rôle de l’expert-comptable, des avocats (M&A et social) et des modèles de financement

Les points de vigilance, les bons réflexes… et quelques anecdotes vécues !

Nos intervenants :

Pascale Estivaux, fondatrice d’Acomptea – Expert-comptable, Commissaire aux Comptes, Vice-Président Ordre des experts comptables

Pierre-Antoine Grange, associé – Grange Avocat, spécialiste M&A

David-Pierre Roblet, expert en financement, fondateur de Finaïva, plus de 80 opérations de reprise

Un Avocat en droit social

Une piqûre de rappel pour celles et ceux déjà en reprise, et une mini-formation express pour ceux qui s’y préparent.

Car dans les années à venir, des dizaines de milliers d’entreprises seront à transmettre — souvent rentables, parfois endormies, mais toujours pleines de potentiel.

C’est une vague d’opportunités sans précédent pour les repreneurs audacieux.

Alors, pourquoi pas vous ?

18h30 – 21h30

Lieu : Association HEC Alumni – 9 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris et on-line

Ou en visioconférence (Zoom – lien communiqué 1h avant)

L’évènement est ouvert à tous ceux qui sont intéressé par l’entreprenariat et la reprise, y compris les non-HEC.

Il sera suivi d’un cocktail networking.

À très vite,

Le Club HEC Repreneurs

Rendez-vous à l’Association des Alumni HEC, 9 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, ou en visioconférence Zoom (lien communiqué 1 heure avant).

Prêt à construire l’avenir de votre entreprise ?, inscrivez-vous vite !

Début : 2025-11-13T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-13T21:30:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris