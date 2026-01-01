La reprise du travail après un bébé Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 14:00 – 16:15

Gratuit : non Libre et conscient, à partir de 2€ Atelier à prix libre et conscient, à partir de 2€Sur adhésion à l’association Trust (cotisation libre de 5€ minimum, valable pour l’année scolaire)Voir la programmation complète des ateliers Pause Partum : https://www.asso-trust.fr/ateliers-pause-partum-bottiere Adulte, En famille

Atelier animé par Marine Cirouge et Gwenaëlle Chevalier La reprise du travail après la naissance d’un enfant est une étape importante, qui apporte son lot de défis : trouver un mode de garde, une organisation familiale, un équilibre vie pro/perso, poursuivre un allaitement ou réussir le sevrage de son bébé… Parfois attendue, parfois redoutée, elle est souvent pleine de sentiments ambivalents. Marine et Gwenaëlle animeront ce temps d’échange et partageront des ressources pour anticiper et vivre au mieux cette nouvelle étape dans la vie de femme, (re)devenue maman. -Naturopathe, praticienne en réflexologie et sophrologie, Marine Cirouge prône une vision positive de la naturopathie. Avec douceur, elle partage des outils simples et naturels pour améliorer sa santé, se sentir bien dans son corps et mieux vivre ses émotions. Passionnée par la période de la grossesse et du post-partum, elle accompagne chacune dans la recherche d’un meilleur équilibre, sans oublier le plaisir. En parallèle de ses accompagnements individuels, Marine anime des ateliers pour faire découvrir les bienfaits de la naturopathie au plus grand nombre. Éducatrice de jeunes enfants depuis plusieurs années, Gwenaëlle Chevalier a eu envie d’accompagner plus particulièrement les parents sur le chemin de la parentalité. Elle s’est alors formée pour être accompagnante parentale et post-natale. Elle mène également des formations et analyses de pratique auprès des Assistantes Maternelles.-Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15.Atelier en non-mixité, réservé aux futures et jeunes mamans. Bébés bienvenus !

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/la-reprise-du-travail-apres-un-bebe



