La reproduction des fougères Collège Mozart Paris

La reproduction des fougères
Lundi 10 novembre, 10h00
Collège Mozart Paris

Début : 2025-11-10T10:00:00+01:00 – 2025-11-10T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-10T10:00:00+01:00 – 2025-11-10T12:00:00+01:00

La Reproduction des Fougères est un spectacle spécialement destiné aux élèves de 4ème et de 3ème pour dédramatiser les complexes, apaiser les craintes et délivrer des informations objectives et concrètes sur la puberté, l’entrée dans la sexualité et les angoisses qui y sont liées. Nous avons envisagé ce spectacle comme du théâtre d’intervention, c’est une forme légère et tout terrain, qui se joue sur une estrade facilement démontable, avec des costumes et accessoires proches du quotidien scolaire, simples et efficaces – gommettes, post-it, bonnets de bain – tenant dans une valise.

HORAIRES PRECIS DE REPRESENTATION A DEMANDER PAR MAIL

Collège Mozart 7 Rue Jomard, 75019 Paris Paris 75019 Quartier de la Villette Paris Île-de-France

Les Filles de Simone – Claire Fretel & Tiphaine Gentilleau La reproduction des fougères Théâtre intervention