La Réquistanaise Rando VTT et pédestre

Connac Aveyron

Envie de bouger au cœur de paysages grandioses ?

RDV à Connac, dans la vallée du Tarn, pour une randonnée VTT ou pédestre conviviale et sportive.

VTT 21, 32 ou 53 km 12 € / Rando 11 ou 15 km 8 €

Café et fouace offerts au départ, ravitaillements sur les parcours, et possibilité de prolonger le plaisir avec un repas chaud sur réservation (places limitées).

Inscriptions en ligne sur HelloAsso ou sur place entre 8h et 10h

https://www.helloasso.com/associations/union-cycliste-du-requistanais/evenements/la-requistanaise-vtt

Entre amis, en famille ou en solo, venez rouler, marcher et partager un vrai moment de convivialité Tél.: 06 37 94 15 81. .

Connac 12170 Aveyron Occitanie +33 6 37 94 15 81

