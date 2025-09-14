La Réserve en Seine Le Havre

La Réserve en Seine Le Havre dimanche 14 septembre 2025.

La Réserve en Seine

Digue Charles Olsen Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 15:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Découvrez la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine en bateau.

Embarquez à bord d’une croisière exceptionnelle de 3h au cœur de la réserve naturelle. Partez à la découverte de la faune et des paysages de l’estuaire de la Seine.

L’opération est proposée par le Pôle métropolitain en partenariat avec la Maison de l’estuaire et l’armateur Vedettes Baie de Seine.

De riches paysages

Cette croisière à bord du bateau « Ville du Havre » emmène les passagers sur la Seine jusqu’à la confluence de la Risle maritime Pont de Normandie, Port 2000, pointe de Saint Samson, vasières, roselières, mare, bancs herbeux… sont autant d’éléments du paysage qui émaillent la balade.

À la découverte de la faune locale

La vaste zone humide de l’estuaire de la Seine est extrêmement propice à la biodiversité, et, parmi les centaines d’espèces d’oiseaux, de poissons, de mammifères et d’amphibiens qui vivent dans l’estuaire de la Seine, les passagers pourront notamment découvrir la panure à moustaches, l’huîtrier pie, les chevaux de Camargue, le phoque gris ou encore le marsouin commun…

Une visite commentée par la Maison de l’estuaire

La visite, commentée par un guide de la Maison de l’estuaire, permet d’appréhender autrement cet espace naturel protégé, ses paysages, la faune qui peuple ses eaux tumultueuses ou encore les événements importants qui ont, au fil du temps, façonné son visage actuel. .

+33 2 79 49 15 70

English : La Réserve en Seine

