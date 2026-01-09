La réserve face au climat Route sans nom Gevry

La réserve face au climat

Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Savez-vous vraiment ce qui cause le changement climatique et ses effets sur la réserve ? Venez le découvrir à travers des activités ludiques. .

Route sans nom Réserve naturelle nationale de l’Île du Girard Gevry 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 65 70 51 tcourriere.dole.environnement@gmail.com

