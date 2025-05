La Réserve Naturelle de Plounérin en image Photographies Léguer en fête – Kerliziri Plounérin, 15 juin 2025 07:00, Plounérin.

Côtes-d’Armor

Kerliziri Etang de Moulin Neuf Plounérin Côtes-d'Armor

Début : 2025-06-15

fin : 2025-09-30

2025-06-15

Depuis de nombreuses années, des photographes et des naturalistes portent leurs regards sur cet espace naturel. Leurs clichés témoignent de la richesse écologique du site, des paysages singuliers que l’on y observe et des actions de génie écologique qui y sont menées. Un bel aperçu avant d’aller prendre, sur le terrain, un grand bol de biodiversité ! .

Kerliziri Etang de Moulin Neuf

Plounérin 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

