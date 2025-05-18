La réserve naturelle en aquarelle Yves

La réserve naturelle en aquarelle Yves dimanche 18 mai 2025.

La réserve naturelle en aquarelle

Yves Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-09-14 16:00:00

2025-05-18 2025-06-01 2025-09-14

Stage d’aquarelle venez croquez la réserve naturelle nationale de la baie et du marais d’Yves

Yves 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 01 07 78

English :

Watercolor workshop: come and sketch the Yves Bay and Marsh National Nature Reserve

German :

Aquarellkurs: Skizzieren Sie das nationale Naturschutzgebiet der Bucht und des Sumpfes von Yves

Italiano :

Laboratorio di acquerello: venite a disegnare la baia e le paludi della Riserva Naturale Nazionale di Yves

Espanol :

Taller de acuarela: venga a dibujar la bahía y las marismas de la Reserva Natural Nacional de Yves

