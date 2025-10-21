La Réserve Naturelle en automne. Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré

La Réserve Naturelle en automne.

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

inclut le prêt d’une paire de jumelles

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:30:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-28

Sortie nature encadrée par la LPO.

Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais. En bordure de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges.

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English :

Nature outing supervised by the LPO.

Learn about birds (identification, lifestyles, migration), nature and the marsh landscape. On the edge of the Lilleau des Niges Nature Reserve.

German :

Von der LPO betreuter Ausflug in die Natur.

Machen Sie sich auf den Weg, um Vögel (Identifizierung, Lebensweise, Migration), die Natur und die Landschaft der Sümpfe kennenzulernen. Am Rande des Naturreservats Lilleau des Niges.

Italiano :

Uscita naturalistica sotto la supervisione dell’LPO.

Impariamo a conoscere gli uccelli (identificazione, stili di vita, migrazioni), la natura e i paesaggi delle paludi. Ai margini della Riserva naturale di Lilleau des Niges.

Espanol :

Excursión en la naturaleza supervisada por la LPO.

Aprenda sobre las aves (identificación, modos de vida, migración), la naturaleza y los paisajes de las marismas. Al borde de la Reserva Natural de Lilleau des Niges.

L’événement La Réserve Naturelle en automne. Les Portes-en-Ré a été mis à jour le 2025-10-06 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime