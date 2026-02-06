la Réserve Naturelle en famille Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré

la Réserve Naturelle en famille

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Enfant (5-18ans), demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap

Début : 2026-03-03 15:00:00

fin : 2026-03-03 16:30:00

2026-03-03 2026-03-15 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26

Sortie nature encadrée par la LPO.



Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais. En bordure de la Maison du FIer et de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges.

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English :

Nature outing supervised by the LPO.



Learn about birds (identification, lifestyles, migration), nature and the marsh landscape. Alongside the Maison du FIer and the Lilleau des Niges Nature Reserve.

