La Réserve Naturelle en hiver

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

inclut le prêt d’une paire de jumelles

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-12 17:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-24

Sortie nature encadrée par la LPO.

Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais. En bordure de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges.

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English :

Nature outing supervised by the LPO.

Learn about birds (identification, lifestyles, migration), nature and the marsh landscape. On the edge of the Lilleau des Niges Nature Reserve.

