La résistance en Bazadais par les Amis de la Cité Le Polyèdre Bazas

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Venez rencontrer les Amis de la cité et découvrir quels ont été les tenants et les aboutissants de la résistance en Bazadais de 1940 à 1944.

Plongez au cœur d’une période sombre et héroïque de notre histoire.

Cette conférence, animée par des passionnés d’histoire locale, vous propose un voyage captivant à travers les années de la Seconde Guerre mondiale.

Tout public. .

