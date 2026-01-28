La résistible ascencion d’Arturo Ui Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 21:00 – 22:30

Gratuit : non à partir de 4€ Vous pouvez réserver vos places en ligne.Possibilité de régler sur place en CB, espèce et chèque. Tout public

Bertolt Brecht décrit les mécanismes économiques et politiques qui ont conduit l’ascension d’Adolphe Hitler au pouvoir. Mais cette histoire est racontée dans une ville imaginaire avec des personnages fictifs et laisse place au comique. En montant cette pièce, Les embarqués ont tiré le fil de la dérision en optant pour un jeu clownesque. Les personnages et les situations prennent vie.

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

https://www.eventim-light.com/fr/a/6794f23956fce07b6c227689



Afficher la carte du lieu Salle de Variétés Bonne Garde et trouvez le meilleur itinéraire

