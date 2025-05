Visite guidée – Spéciale Festival des Réparations UAMEP – La Ressourcerie Créative Paris, 16 mai 2025, Paris.

Apprenez à réparer, transformer et revaloriser vos vêtements autrement.

Les 16 et 17 mai 2025, le Collectif UAMEP investit le Palais de la Femme (Paris 11) pour la 3e édition du Festival des Réparations.

Ateliers, démonstrations, performances… Une programmation pédagogique, artistique et ludique, pour sensibiliser à la réparation textile et proposer des alternatives créatives et engagées à la surconsommation.

Pour l’occasion, La Ressourcerie Créative vous propose :

Vendredi 16 mai – 17h00 à 18h00

> Visite guidée pour découvrir les coulisses de notre boutique.

Ouvert à tous•tes – gratuit – sur inscription

Samedi 17 mai – 15h00 à 16h00

> Visite guidée pour découvrir les coulisses de notre boutique.

Ouvert à tous•tes – gratuit – sur inscription

Venez avec vos amis, voisins, collègues, familles pour nous rencontrer, apprendre et découvrir les coulisses d’une ressourcerie !

Du vendredi 16 mai 2025 au samedi 17 mai 2025 :

vendredi

de 17h00 à 18h00

samedi

de 15h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

La Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

Rejoignez-nous pour une découverte de la Ressourcerie à l’occasion de la 3e édition du Festival des Réparations du collectif UAMEP !